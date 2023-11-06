شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين حسين لبيب ولاعبى الزمالك قبل تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مع لاعبى الفريق الكروى الأول، فى مكتبه، قبل تدريب الفريق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر.

وحرص لبيب على الاجتماع مع اللاعبين وحثهم على التركيز فى الفترة المقبلة، وعدم الانشغال بالأحداث التى تجرى حاليًا، خاصة فى ظل رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

وتأتى جلسة لبيب مع اللاعبين بعد ساعات من قرار التحقيق مع الثلاثى فتوح وصبحى والزنارى، وعرضهم للبيع.

وتواجد محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، ومصطفى الزنارى لاعب الفريق فى مقر النادى بميت عقبة، بعد ساعات من قرار مجلس الإدارة بتحويلهما للتحقيق وعرضهما للبيع على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى.

وتوجه الثنائى إلى مبنى مجلس الإدارة تمهيداً للتحقيق معهما بناءً على قرار من المجلس، وغادرا المعسكر ولم يعودا إلا بعد مكالمة مدير الكرة لهما.

وقرر المجلس إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، وبالتالي يتم عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع.