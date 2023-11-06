شكرا لقرائتكم خبر عن فوز السكة والاتصالات ومكادي ودكرنس.. وتعادل لافيينا فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت 5 مباريات في افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين اليوم، أسفرت عن فوز كل من الاتصالات ودكرنس والسكة ومكادى، بينما تعادل شبين ولافيينا بدون أهداف.

الاتصالات وأسوان

حقق فريق الاتصالات فوزا مهما علي أسوان بهدف نظيف أحرزه فيصل غريب في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الاتصالات عند النقطة 10 بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 7 فى جدول الترتيب.

دكرنس والمقاصة

فاز فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف على مصر للمقاصة في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد دكرنس، أحرز أهداف المباراة كاظم صبري فى الدقيقة 28 ومعتز إبراهيم في الدقيقة 46 ومؤمن سمير في الدقيقة 64، بينما أحرز هدف المقاصة يوسف عطية فى الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد دكرنس للنقطة 10 بينما يتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 3 في جدول الترتيب.

السكة الحديد والنصر للتعدين

انتهت مباراة السكة الحديد والنصر للتعدين ببفوز السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد الأقصر، جاء هدف النصر للتعدين عن طريق محمود عبد العزيز في الدقيقة 19 بينما تعادل محمد عصام للسكة الحديد في الدقيقة 45، وتقدم السكة عن طريق احمد ربيع بالهدف الثاني في الدقيقة 67 قبل ان يضيف ربيع الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75 وفي الوقت بدل الضائع يحرز فريق النصر للتعدين الهدف الثاني ، ليرتفع رصيد السكة عند النقطة 10 بينما يتجمد رصيد التعدين عند النقطة 4 في جدول الترتيب.

مكادي وأبو قير

حقق فريق مكادي فوزا مهما على أبو قير بهدفين مقابل هدف، تقدم مكادي من ركلة جزاء في الدقيقة 62 عن طريق طه ابراهيم، بينما تعرض حسين الحساني، كابتن مكادي للطرد بعد منع طه ابراهيم مهاجم ابو قير من انفراد مؤكد بالمرمي، بينما تعادل لمكادي ناصر الفار في الدقيقة 70 ، ويحرز عبد الله وحيد هدف الفوز في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد مكادي للنقطة 9 بينما يتجمد رصيد أبو قير عند النقطة 10.

شبين ولافيينا

خطف فريق جمهورية شبين نقطة مهمة من لافيينا المتصدر بعد تعادل الفريقان سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شبين، ليرتفع رصيد لافيينا عند النقطة 14 في صدارة الترتيب مؤقتا ، بينما يرتفع رصيد شبين للنقطة 5.