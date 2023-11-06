شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود إلى التدريبات الخميس المقبل بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لاستئناف التدريبات الخميس المقبل، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب مواجهة الأهلي السبت الماضي، والتي انتهت بهزيمة ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

وتراجع فريق المقاولون العرب إلى المركز الأخير فى جدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين فقط، حصدهما بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 4 أخرى، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً آخر.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة شوقي غريب خطة الإعداد خلال فترة التوقف الدولي، والتي تبدأ خلال نوفمبر الجاري بسبب معسكر المنتخب الوطني.

ويستعد المقاولون لمواجهة فاركو يوم 30 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف، حيث يرغب المقاولون في تصحيح أوضاعه بجدول الدوري.