شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول جلسة لـ معتمد جمال مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وشهدت الجلسة حديثاً بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.

وأكد معتمد جمال، فى جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران، على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.