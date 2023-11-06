شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أوسوريو مع الزمالك بعد الفراق.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قطار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو لمحطته الأخيرة مع الفريق الكروى لنادى الزمالك، بعدما أعلن مجلس الإدارة الإطاحة بالخواجة الكولومبى ومعه مدحت عبد الهادى المدرب العام.

وقاد الكولومبى أوسوريو الفارس الأبيض فى 22 مباراة، 17 لقاءً فى بطولة الدورى، و3 فى كأس مصر، ومباراتين فى الكونفدرالية. ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك لتحقيق الفوز فى 12 لقاءً والتعادل فى 5 مباريات وخسارة 5 مباريات، وسجل لاعبوه 46 هدفاً وتلقت شباكه 25.

كانت أول مباراة يقودها أوسوريو مع الزمالك يوم 17 أبريل من العام الجارى أمام المقاولون العرب فى الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وكانت آخر مباراة أمام زد فى الجولة السادسة من بطولة الدورى وانتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف.