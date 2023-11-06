شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطر الزمالك بإيقاف مجدى أبو المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو اتحاد كرة اليد خطاباً لنادى الزمالك يفيد بإيقاف مجدى أبو المجد حتى شهر فبراير المقبل، بسبب ترك منتخب الناشئين والسفر إلى الخارج دون إبلاغ الاتحاد.



خطاب إيقاف ابو المجد

واتفق مسئولو نادى الزمالك بشكل نهائى مع مجدى أبو المجد لتولى المهمة الفنية لفريق كرة اليد مجددا خلفا لأحمد هتلر.

ومن المنتظر أن يصل أبو المجد القاهرة خلال أيام قادما من الكويت لتولى قيادة الفريق، بعد انتهاء الأإسبوع الدولى الذى يشارك فيه الفراعنة فى معسكر بألمانيا استعدادا لأمم أفريقيا.

وسبق أن قاد أبو المجد الزمالك من قبل، حيث نجح فى حصد عدد من البطولات مع الفريق الأبيض من موقع القيادة الفنية وتولى مهمة تدريب الفراعنة مندوبا عاما، وحصل على كأس العالم للناشئين كمديرا فنيا عام 2019.