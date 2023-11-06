شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل للمدربين والإداريين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد الكرة فرع الإسكندرية لكرة القدم تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي لفرع الإسكندرية، ورشة عمل للتعاون بين المدربين والإداريين، للتعريف بواجبات المدرب وواجبات الإداري.

وحضر الورشة المديرون والإداريون بمنتخبات القاهرة والإسنكندرية وبورسعيد والبحيرة والمنوفية ومرسى مطروح وعدد من مدربي وإداري محافظة الإسكندرية، وألقى المحاضرات الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة.

وتضمنت المحاضرات واجبات المدرب والإداري قبل وبعد ,اثناء الموسم الكروي، وهذه الواجبات التي يجب الألمام بها، بالإضافة إلى خطة واساليب اللعب، حتى يكون الإداري ملم بفلسفة كل مدرب يعمل معه.

تمت ورش العمل بحضور نجوم مصر السابقين في مقدمتهم ماهر همام وخميس دويدار وعدد كبير من مدربي وإداري محافظات الوجه البحري.



جمال محمد علي