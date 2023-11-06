شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر نوفمبر الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي. وجاء تصنيف اللاعبين فى قائمة توب 10 كالتالي: 1ـ علي فرج 2ـ البيروفي دييجو إلياس 3ـ الإنجليزي محمد الشوربجي 4ـ النيوزيلندي بول كول 5ـ مصطفى عسل 6ـ كريم عبد الجواد 7ـ مازن هشام 8ـ الإنجليزي مروان الشوربجي 9ـ طارق مؤمن 10ـ الويلزي جويل مكين وشهد تصنيف الأسبوع الماضي تقدم طارق مؤمن إلى المركز التاسع على حساب الويلزي جويل مكين، وكان طارق مؤمن قد حصد قبل أيام قليلة وصافة بطولة الاتحاد القطري للاسكواش.

تصنيف الاسكواش

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