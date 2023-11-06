شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يدعم فريق الزمالك فى التدريبات قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وتواجد حسين السيد فى المران الجماعي للفريق من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة للزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على تصحيح بعض الأخطاء الفنية، خلال التدريبات الجماعية، وخاض لاعبو الأبيض فقرة فنية خاصة خلال المران الجماعي، تم خلالها التركيز على النقل السريع للكرة والتحرك بدون كرة بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.