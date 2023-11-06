شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة القناة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة القناة المقرر لها غدا، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابقة دوري المحترفين.

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضري

الدفاع: رجب جمال، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أحمد طارق، أحمد مجدي، عبد الرحمن بودي، أحمد سوداني

الوسط: محمد ابو الحمد، عموري، محمود غالي، أحمد حجي، يوسف بيبو، عبد الله بيكا، خالد الإخميمي، محمود مسعد، شيكو محارب، مجدى صبري، عمرو مصطفى

الهجوم: عبده يحيى، تشارلز باسي، رجب مارو

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل فى مواجهتين وخسر في لقاء، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.