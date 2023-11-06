اخبار الرياضه

24 لاعباً فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة القناة بدورى المحترفين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة القناة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة القناة المقرر لها غدا، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابقة دوري المحترفين.

 

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضري

الدفاع: رجب جمال، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أحمد طارق، أحمد مجدي، عبد الرحمن بودي، أحمد سوداني

الوسط: محمد ابو الحمد، عموري، محمود غالي، أحمد حجي، يوسف بيبو، عبد الله بيكا، خالد الإخميمي، محمود مسعد، شيكو محارب، مجدى صبري، عمرو مصطفى

الهجوم: عبده يحيى، تشارلز باسي، رجب مارو

 

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل فى مواجهتين وخسر في لقاء، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements