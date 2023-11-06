شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة القناة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضري
الدفاع: رجب جمال، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمد جابر، أحمد طارق، أحمد مجدي، عبد الرحمن بودي، أحمد سوداني
الوسط: محمد ابو الحمد، عموري، محمود غالي، أحمد حجي، يوسف بيبو، عبد الله بيكا، خالد الإخميمي، محمود مسعد، شيكو محارب، مجدى صبري، عمرو مصطفى
الهجوم: عبده يحيى، تشارلز باسي، رجب مارو
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل فى مواجهتين وخسر في لقاء، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.
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