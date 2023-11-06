شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة طنطا لمواجهة بتروجت غداً بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت قائمة فريق طنطا لمواجهة بتروجت كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد الشيخ، مصطفى الكومى
الدفاع: الحسينى سمير، محمد حموشة، محمد الشرخة، أحمد الشامى، أسامة النجار، نصر عبد الرازق
الوسط: ميدو جمال، حسام غالى، كريم أسامة، أحمد السيد، فارس طارق، شهاب فتحى، حسون محمد، محمد عبد الرسول، موسى كوناتيه، إبراهيم جمال، محمد رمضان، طاهر رمضان
الهجوم: محمد عاطف، نانا أنتوى.
ويحتل فريق طنطا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط من 6 مباريات لعبها حتى الآن، حيث فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وتعادل أيضا فى مواجهتين، سجل لاعبو طنطا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.
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