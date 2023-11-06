شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة طنطا لمواجهة بتروجت غداً بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بتروجت، المقرر لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى المحترفين لهذا الموسم.

وجاءت قائمة فريق طنطا لمواجهة بتروجت كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشيخ، مصطفى الكومى

الدفاع: الحسينى سمير، محمد حموشة، محمد الشرخة، أحمد الشامى، أسامة النجار، نصر عبد الرازق

الوسط: ميدو جمال، حسام غالى، كريم أسامة، أحمد السيد، فارس طارق، شهاب فتحى، حسون محمد، محمد عبد الرسول، موسى كوناتيه، إبراهيم جمال، محمد رمضان، طاهر رمضان

الهجوم: محمد عاطف، نانا أنتوى.

ويحتل فريق طنطا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط من 6 مباريات لعبها حتى الآن، حيث فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وتعادل أيضا فى مواجهتين، سجل لاعبو طنطا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.