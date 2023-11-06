شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني ودونجا والقندوسي وثنائي البنك والجونة فى تشكيل الأسبوع السادس للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار موقع "سوفا سكور"، المتخصص فى الأرقام والتحليلات، تشكيل الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري nile" ، والذي شهد وجود لاعب وحيد من الأهلي ومثله من الزمالك، فيما شهد تواجد ثنائي من نادي البنك الأهلي والجونة.

وجاء التشكيل المثالي للأسبوع السادس، وفقا للأعلى في الأرقام، محمود جنش لاعب مودرن فيوتشر فى حراسة المرمى، ومحمد هاني لاعب الأهلي في الظهير الأيمن، وأحمد كالوشا لاعب إنبي، وأحمد حسام لاعب الجونة في قلب الدفاع، وصبري رحيل لاعب الجونة في الظهير الأيسر.

وفي مركز الوسط تواجد الثلاثي، أحمد القندوسي لاعب سيراميكا ونبيل دونجا لاعب الزمالك وكريم بامبو لاعب البنك الأهلي، بينما جاء فى خط الهجوم الثلاثي عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي وشكري نجيب لاعب فاركو.

وحصل أسامة فيصل على العلامة الكاملة بـ10 من 10 بعد تسجيله هاتريك في شباك المصري قاد فريقه لتحقيق فوز عريض والانتصار الأول له في الدوري هذا الموسم.