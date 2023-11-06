شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الزمالك تشكر أوسوريو بعد رحيله عن تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك الشكر إلى خوان كارلوس أوسويو المدير الفنى السابق للفريق، والذى تمت إقالته أمس بسبب سوء نتائج الفريق، ونشرت الصفحة صورة لأوسوريو مصحوبة بعبارة "thank you Osorio" .

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، كما تم إقالة مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

ويبحث مجلس الزمالك الفترة الحالية عن مدير فنى جديد يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، حيث يدرس المجلس أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين.