بعد قرار البيع.. أحمد فتوح يشعل حربا مع الزمالك وشيكابالا على «انستجرام»

الشارقة - اميمة ياسر -

أشعل ظهير أيسر نادي الزمالك، أحمد فتوح، حربا على موقع "إنستجرام"، مع القلعة البيضاء بقيادة محمود عبدالرازق "شيكابالا".

وأمس الأحد، أعلن نادي الزمالك إيقاف أحمد فتوح وزميليه مصطفى الزناري ومحمد صبحي، وخضوعهم للتحقيق، وعرضهم للبيع.

وجاءت قرارات نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على خلفية خروج الثلاثي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد، يوم الجمعة الماضي، في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري لموسم 2023-2024، والتي انتهت بفوز زد بهدفين لهدف.

وبعد صدور القرارات، نشر فتوح عبر حسابه على "إنستجرام" صورة لمجموعة من الرموز الضاحكة، في إشارة للسخرية من قرار مجلس الإدارة.

وأفادت تقارير صحفية بأن فتوح قام بإلغاء متابعة الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "إنستجرام".

من جانبه، رد قائد الفريق الأبيض "شيكابالا" على فتوح بنفس الإجراء حيث قام هو الآخر بإلغاء متابعته على موقع "إنستجرام"، بحسب التقارير.

وأشارت التقارير إلى أن شيكابالا لعب دور البطولة في أزمة أحمد فتوح، حيث كان هو من اتصل به عقب مغادرة المعسكر للعودة له، لكن اللاعب رفض ذلك.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، حيث فتوح عن الجلسة التي حددها الزمالك للتحقيق معه، فيما حضر زميلاه مصطفى الزناري ومحمد صبحي بشكل طبيعي.

يشار إلى أن فتوح ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والانتقال له بشكل مجاني في الصيف التالي.

ويعتبر أحمد فتوح أحد العناصر الأساسية في الزمالك، حيث كان المدرب الكولومبي السابق للفريق خوان كارلوس أوسوريو يعتمد عليه في مركز الظهير الأيسر وخط الوسط.