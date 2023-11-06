شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يقترب من ضم عمر كمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوشك مسؤولو النادي الأهلي المصري على إتمام التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، مدافع فريق مودرن فيوتشر.

وتوصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق مع عمر كمال عبد الواحد، 30 عاماً، لتوقيع عقد مدته 3 مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير 2024، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأصبح الظهير الأيمن الدولي بإمكانه التوقيع لأي نادٍ مجاناً في يناير المقبل، نظراً لانتهاء عقده في صيف 2024، وهو ما جعل إدارة نادي مودرن فيوتشر ترحب ببيع عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي، في ظل رغبة اللاعب أن يحصل فريقه الحالي على مقابل مادي لرحيله.

يذكر أن قائمة الأهلي تضم 4 لاعبين يمكنهم اللعب في مركز الظهير الأيمن، هم محمد هاني، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد، إلى جانب خالد عبد الفتاح المعار من سموحة مع أحقية الشراء للقلعة الحمراء.