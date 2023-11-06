شكرا لقرائتكم خبر عن «تورك للدراجات» يعتلي منصات طواف ناصر بن حمد في البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم فريق تورك للدراجات الهوائية مشاركته الناجحة، بفوزه بالمرحلة الأخيرة واحتلال وصافة طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية، عن طريق الدراج سعيد أبلواش، فيما كان الفريق الإماراتي تفوق في صدارة ترتيب المرحلتين الأولى والثالثة.

وشهد الطواف في نسخته الثالثة مشاركة 18 فريقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بمجموع 161 دراجاً.

وأعرب زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد مراكز متقدمة ضمن المراحل، وقال: إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره للجهات الراعية وفي مقدمتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» والبراري للعقارات وأيرويكس سايكلنج وأوكلي على الدعم المستمر من قبلهم في المشاركات الخارجية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

وضمت بعثة الفريق في البحرين، كلاً من محمد درويش من إداري الفريق والدراجين سعيد أبلواش، ماجد الصايغ، سعيد مروان، عادل جلال، حسين النجار، حسن نيان.

يذكر أن فريق تورك فريق هواة مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية؛ بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.