شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يكشف تفاصيل إصابة بافارد ومدة غيابه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إنتر عن خسارة جهود مدافعه الفرنسي بينجامين بافارد، بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ضد أتالانتا، السبت.

وأوضح متصدر الدوري الإيطالي أن بافارد خضع للفحوص الطبية المكثفة، حيث تأكد الأطباء من إصابته بخلع في الركبة.

وأكد النادي أن بينجامين بافارد سيضطر لارتداء دعامة للركبة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل بدء التدريبات التأهيلية.

يذكر أن بينجامين بافارد، ٢٧ عاماً، غادر مباراة إنتر ضد أتالانتا مصاباً في الدقيقة 33، وسط تكهنات بمدة غيابه عن الفريق، الذي يتنافس مع غريمه التقليدي ميلان على صدارة الدوري الإيطالي.