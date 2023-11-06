شكرا لقرائتكم خبر عن الشريف يشارك في اجتماعات الاتحاد الأوروبي للرياضة للجميع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الدكتور أحمد الشريف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، بصفته مراقباً ومشرفاً عاماً في اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي للرياضة للجميع، والذي استضافته اللجنة الأولمبية الإيطالية في العاصمة روما بمشاركة عدد من الدول الأوروبية.

وترأس الدكتور أحمد الشريف اللجنة المستقلة الدولية الأوروبية التي أشرفت على سلامة سير العملية الانتخابية، وذلك من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع المكتب التنفيذي والدول الأعضاء قبل أيام من انطلاق أعمال الجمعية العمومية، إلى جانب مراجعة واعتماد التعديلات في النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي وتحديد الأهداف الرئيسية والخطوط العريضة التي سيعمل عليها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للرياضة للجميع شهدت انتخاب الإيطالي ميشيل بربوني رئيساً للاتحاد الأوروبي للرياضة للجميع، كما شهدت إقامة أول اجتماع لمجلس إدارتها الجديد بمباركة الاتحاد الدولي للرياضة للجميع.

وقال الشريف: «تم خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي التطرق إلى كافة الملفات العالقة والخاصة بالعهدة السابقة للاتحاد الأوروبي للرياضة للجميع، والعمل على وضع خطة عمل استراتيجية جديدة تتناسب مع ظروف واحتياجات المرحلة المقبلة، على أن يشرف الاتحاد الدولي على كافة الخطوات التي سيقوم بها الاتحاد الأوروبي الذي يستعد بعد شهور لعقد جمعية عمومية أخرى لبحث استراتيجية الاتحاد الجديدة».