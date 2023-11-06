الصيد يواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية للسباحة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق السباحة بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى منافسات بطولة الجمهورية لمرحلة 15سنة والتى تقام خلال الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى :

الصيد يفوز على أسمنت حلوان بسداسية فى دوري القسم الثالث لكرة القدم سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنصف نهائي دوري المرتبط على حساب الصيد



نتائج البطولة..

1. فريق الناشئات (مرحلة 15 سنة) ، يضم الفريق السباحات روكان تامر اسماعيل، ملك احمد جمال الشاذلي، نازلى محمد العقدة، هميس عصام الخولي

• السباق: 400م تتابع حرة

• الترتيب: المركز الاول والميدالية الذهبية



2. السباح: ادهم احمد محمد (مرحلة 15 سنه )

• السباق: 200م متنوع

• الترتيب: المركز الثانى والميدالية الفضية

3. فريق الناشئات مرحلة 15 سنة ، يضم الفريق السباحات رحمة احمد محمد، روكان تامر اسماعيل، ملك احمد جمال الشاذلي، نازلى محمد العقدة

• السباق: 800م تتابع حرة

• الترتيب: المركز الثانى والميدالية الفضية



4. السباحة: روكان تامر اسماعيل (مرحلة 15 سنة )

• السباق : 100م ظهر

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

5. السباحة: روكان تامر اسماعيل ( مرحلة 15 سنه )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية



6. السباحة: ملك احمد جمال الشاذلي ( مرحلة 15 سنه )

• السباق : 200م متنوع

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

7. السباحة: روكان تامر اسماعيل ( مرحلة 15 سنه )

• السباق : 50م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية