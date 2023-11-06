عبد الحميد بسيوني يعلق على فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق طلائع الجيش الفوز على الإسماعيلي 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري نايل.

اقرأ أيضًا..

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش في تصريحات اذاعية مساء اليوم الاثنين ، أن هدف طلائع الجيش الرئيسي هو تحقيق إنجاز ومركز متقدم هذا الموسم، خاصًة أن الجميع فى الفريق يبحث عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة .

قال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الأثنين :" هدفي مع نادي طلائع الجيش هو تحقيق مركز متقدم وإنجاز ان شاء الله، لأن من قبل فريقي حقق بطولة، ودائمًا ما نستطيع اللعب أمام الكبار ونحقق نجاحات.

أتم تصريحاتة بسيوني:" مباراة الإسماعيلي كانت صعبة وليست سهلة، ولكن قراءة المنافس واستغلال أخطاء نادي الإسماعيلي كانت السر فى الفوز، واستغلينا المساحات فى خط دفاع الدراويش، ولذلك سجلنا ثلاث أهداف ووصلنا لهدفنا فى الفوز.