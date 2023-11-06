مومباي والهلال.. الزعيم يفوز بثنائية على العملاق الهندي

ياسر رشاد - القاهرة - دوري أبطال أسيا

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 06:19 م 11/6/2023 6:19:03 PM

نجح الهلال السعودي في تحقيق الفوز على فريق مومباي الهندي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي شهدها ملعب بي يو باتيل الرياضي.

جاء هدف الزعيم الأول عن طريق ميشيل ديلجادو في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بينما أضاف زميله الصربي ألكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وحصل لاعب مومباي الهندي على بطاقة حمراء في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني من المباراة، ليكمل الفريق ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال اَسيا

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال اَسيا

واستطاع الهلال تصدر مجموعته بعد هذا الفوز بـ 10 نقاط، بينما يحل نافباخور في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، لكن فارق الأهداف لصالح الفريق السعودي.

فيما يأتي نساجي في المركز الثالث بـ 3 نقاط، بينما يجل مومباي في المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط.