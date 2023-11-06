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الغيابات تضرب برشلونة قبل لقاء شاختار الأوكراني  في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فريق قبل مباراة شاختار الأوكراني في المباراة المرتقبة مساء غد الثلاثاء على ستاد فولكسبارك  ضمن منافسات الجولة الـ4 في دور المجموعات في .

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قائمة برشلونة لمباراة شاختار الأوكراني

حراسة المرمى: تير شتيجن – إنياكي بينا – أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – إينجو مارتينيز – كريستنسن – ماركوس ألونسو – كوندي.

خط الوسط: روميو – فيرمين لوبيز – جوندوجان – جافي – كاسادو – بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس – لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.

 

شهدت قائمة برشلونة بغياب فرينكي دي يونج، وقائد الفريق، سيرجي روبيرتو، بسبب الإصابة.

 

موعد مباراة برشلونة و شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة برشلونة وشاختار مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و8,45 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 9.45 مساء بتوقيت الإمارات .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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