قائمة طنطا الرسمية لمباراة بتروجيت في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي بقياده المدير الفني عمرو انور عن قائمه الفريق التي ستتواجد بالمعسكر المغلق الليله في أحد الفنادق الخاصه بالقاهره.

اقرأ أيضًا..

ويتقابل فريقا بتروجيت وطنطا فى تمام الساعة الخامسة عصرغدا الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 علي ملعب الاخير ببتروسبورت في إطار منافسات الجوله السابعه لدوري القسم الثاني أ ( دوري المحترفين ).

وتضم القائمه كلا من :

ميدو جمال، حسام غالى، الحسينى سمير، أحمد الشيخ، محمد حموشة، كريم أسامة، محمد الشرخة، أحمد السيد، فارس طارق، أحمد الشامى، أسامة النجار، شهاب فتحى، حسون محمد، محمد عبدالرسول، محمد عاطف، موسى كوناتيه، ابراهيم جمال، محمد رمضان، نانا انتوى، نصر عبدالرازق، مصطفى الكومى، طاهر رمضان.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا في المركز التاسع برصيد ٨ نقاط، بينما يحتل نظيره فريق بتروجيت المركز الثاني برصيد ١٢ نقطة بجدول ترتيب دوري القسم الثاني.