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فيتوريا يعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات المونديال

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ياسر رشاد - القاهرة - يعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم يوم الخميس المقبل ،  عن قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر في الفترة من 13 إلى 21 ، ويتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون في الجولة الأولى و الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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المؤتمر الصحفي 

و يعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمراً صحفيا في الواحدة ظهر الخميس المقبل 9 نوفمبر للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر ، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر بإستاد القاهرة ، ثم مباراة سيراليون يوم 19 نوفمبر بليبريا.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب مصر والجزائر بهدف لكل فريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية و تصفيات كأس العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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