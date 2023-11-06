الشارقة الاماراتي يتعادل إيجابيًا أمام ناساف الأوزبكستاني بدوري أبطال أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الشارقة الاماراتي ونظيره ناساف كارشي الأوزبكيستاني بنتيجة هدف لمثله في المواجهة التى جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023 ـ 2024.

أحداث اللقاء..

سجل الشارقة الهدف الأول عن طريق اللاعب موسى ماريجا فى الدقيقة 16، وأدرك التعادل لفريق ناساف كارشي الأوزبكيستاني اللاعب ماتيوس فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء.



وبتلك النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أسيا، فيما أصبح ناساف فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالترتيب.