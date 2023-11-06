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قائمة برشلونة الرسمية لمباراة شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق ، قائمة الفريق التي تخوض مباراة  شاختار الأوكراني مساء غد الثلاثاء  على ستاد فولكسبارك ضمن منافسات الجولة الرابعه في بطولة .

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قائمة برشلونة لمباراة شاختار الأوكراني

حراسة المرمى: تير شتيجن – إنياكي بينا – أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – بالدي – رونالد أراوخو – إينجو مارتينيز – كريستنسن – ماركوس ألونسو – كوندي.

خط الوسط: روميو – فيرمين لوبيز – جوندوجان – جافي – كاسادو – بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس – لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا.

موعد مباراة برشلونة و شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة برشلونة وشاختار مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و8,45 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 9.45 مساء بتوقيت الإمارات .

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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