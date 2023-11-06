منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بحضور اعضاء جبلاية

ياسر رشاد - القاهرة - خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم الاثنين على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

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شهد المران حضور الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات والأستاذ محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة، وحرص الثلاثي على توجيه كلمة للاعبين طالبوهم خلالها بإغتنام الفرصة وبذل قصاري جهدهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن هذا الجيل يضم عناصر مميزة ويعوّل اتحاد الكرة كثيرا عليهم ليكونوا مستقبل الكرة المصرية.

َجاء المران الأول لمنتخب الشباب قويا وحماسيا من جانب جميع اللاعبين، لرغبتهم في كسب ثقة رياض وحجز مكان في التشكيل الأساسي، وإختتم المران بتقسيمة قام خلالها الجهاز الفني بالتركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.