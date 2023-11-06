جماهير الزمالك توجه رسالة نارية لـ أحمد فتوح في المران

هاجمت جماهير نادي الزمالك، أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض، وذلك بعد ما بدر منه في مباراة الفريق ضد زد إف سي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وكان أحمد فتوح قد غادر معسكر الزمالك بدون إذن برفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري، قبل مباراة زد، مما دفع المجلس لعرض الثلاثي للبيع في إجراء تأديبي لهم وإحالتهم للتحقيق.

وهاجمت الجماهير البيضاء التي حضرت مران الفريق اليوم الاثنين، أحمد فتوح بهتافات قوية بعد الأزمة الأخيرة، ورفت لافتات “شرف الانتماء لنادي الزمالك لا يستحقه إلا الرجال” في رسالة واضحة للاعب.

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وحرصت جماهير الزمالك التواجد في مران الفريق الأول اليوم، وذلك من أجل مساندة الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بعد رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك أمس الأحد، إقالة أوسوريو ومساعده مدحت عبد الهادي من تدريب الفريق بسبب النتائج المخيبة في المباريات الأخيرة وتم تكليف معتمد جمال بقيادة الفريق بشكل مؤقت.