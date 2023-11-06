اتحاد اليد يحبط إدارة الزمالك بقرار مثير

وجه الاتحاد المصري لكرة اليد مساء اليوم الاثنين، صدمة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، بشأن منصب المدير الفني لفريق رجال اليد.

وأنهى الزمالك اتفاقه مع مجدي أبو المجد مدرب منتخب السابق للناشئين لكرة اليد، لتولي تدريب الفريق في الموسم الرياضي الجديد، خلفًا لـ أحمد رمضان.

وخاطب الزمالك اتحاد الكرة في وقت سابق، للاستفسار عن موقف مجدي أبو المجد، والذي يخضع حاليًا لعقوبة الإيقاف عن التدريب لمدة عام ميلادي.

وسينتهي مجدي أبو المجد من تنفيذ عقوبته في فبرابر العام المقبل، والتي تم فرضها عليه بعد فسخه التعاقد مع منتخب مصر من طرف واحد في وقت سابق.

وترك مجدي أبو المجد منتخب مصر للناشئين قبل أشهر قليلة من مشاركته في بطولة كأس العالم، واتجه لتدريب منتخب الكويت، وهو ما جعله يتعرض للإيقاف.

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وأكد اتحاد اليد في خطاب رسمي أن أبو المجد مستمر في قرار إيقافه، ولن يتم إعفاءه فيما تبقى من العقوبة.