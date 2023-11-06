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الاتحاد السعودي يكشف عن تميمة كأس العالم للأندية 2023.. صورة

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كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التميمة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية لعام 2023 التي تستضيفها المملكة العربية .

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية بالفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 8 أندية هم: مانشستر سيتي الإنجليزي، وكلوب ليون المكسيكي، الاهلي المصري بطل أفريقيا، وأوراوا ريدز بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفلومينيسي البرازيلي، بالإضافة إلى بطل السعودية اتحاد جدة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تميمة بطولة كأس العالم للأندية 2023 تحت مسمى “هداف”، المستوحاة من قط الرمال.

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وقال  ماركو نزاري مدير التسويق والعلامة التجارية وذكاء الأعمال في “فيفا” في تصريحات صحفية: “يمثل هداف متعة المنافسة العالمية الحقيقية، سواء كنت من مشجعي أحد أكبر الأندية في العالم أو كنت من المستضعفين الذين يأملون في تحقيق مفاجأة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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