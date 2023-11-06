غيابات مؤثرة بقائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة ميلان المقرر لها غدا الثلاثاء، على ملعب سان سيرو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان غياب كل من ماركو أسينسيو وكيلور نافاس وبرنسيل كيمبيمبي ونونو مينديز بداعى الإصابة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما – أرناو تيناس – لوتيلييه.

الدفاع: اشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس هيرنانديز – موكيلي – سكرينيار.

الوسط: أوجارتي – فابيان رويز – فيتينيا – لي كانج إن – سولير – باركولا.

الهجوم: زاير إيمري – مبابي – ديمبيلي – كولو مواني – جونكالو راموس.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه نيوكاسل يونايتد برصيد 4 نقاط، والذي يتفوق على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، فيما يتذيل ميلان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب باريس سان جيرمان وميلان، فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني.