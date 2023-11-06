الاتحاد السعودي يستقر على بديل نونو سانتو

استقر نادي الاتحاد السعودي على إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو، بسبب النتائج السلبية خلال الفترة الماضية، وأخرها الخسارة من القوة الجوية العراقي، اليوم الاثنين في دوري أبطال آسيا.

وخسر الاتخاد أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن الاتحاد استقر على إقالة نونو سانتو بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين الإماراتي الحالي، هو الأقرب لخلافة المدرب البرتغالي في القيادة الفنية للعميد.

وعلى الرغم من تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي بالموسم الماضي، إلا أن مستوى الفريق تراجع بشكل ملحوظ خلال الموسم الجاري.