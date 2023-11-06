أزمة تحرم الزمالك من صفقته المنتظرة

كشف نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، عن أزمة تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في حسم صفقته المنتظرة.

وأكد أحمد حسن، أن الزمالك يواجه أزمة في حسم التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، نجم الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر، خلال الانتقالات القادمة.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”خاص.. الأزمة المالية تهدد صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للزمالك.. اللاعب يرغب في الاستقرار المالي في وجهته المقبلة”.

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ويرتبط اسم عمر كمال بالعديد من الأندية أبرزهم الاهلي والزمالك، للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب التقارير فإن النادي الاهلي، يعد هو الأقرب لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد، لضمه في انتقالات يناير.

وتوصل النادي الاهلي لاتفاق مع نظيره فيوتشر واللاعب على الظفر بخدماته، علي أن تتم الصفقة بشكل رسمي في انتقالات يناير.