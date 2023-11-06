بالتفاصيل.. إنبي يهدد الأهلي بسبب حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - هدد نادي إنبي مجلس إدارة النادي الأهلي، بتقديم شكوى إلى اتحاد الكرة المصري، بسبب عدم الحصول على مستحقات حمدي فتحي الذي رحل للدوري القطري.

قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن ناديه خاطب مسئولي الأهلي منذ أكثر من شهرين، من أجل إرسال نسخة من عقد حمدي فتحي بعد بيعه لنادي الوكرة القطري لتحديد نسبة إنبي.

وأضاف "الشريعي": "من حقنا رؤية عقد بيع حمدي فتحي للوكرة القطري، لتحديد نسبة إعادة البيع الخاصة بنا، ولا نعتمد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل، ولكن الأهلي يتجاهل الرد منذ شهرين".

أوضح: "لدينا مستحقات متبقية عند الأهلي تصل إلى أربعة ملايين جنيه نظير نسبة مشاركة اللاعب في الموسم الأول، ولم نحصل عليها أيضا، وفي حال عدم الرد سنلجأ إلى تقديم شكوى لاتحاد الكرة".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع حمدي فتحي موسم 2019، من إنبي بعقد مدته، 4 سنوات، ورحل مع بداية الموسم الحالي، لخوض تجربة احتراف ضمن صفوف الوكرة القطري.