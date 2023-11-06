في الظهور الأول.. معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك ويطالبهم بالفوز على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

شهدت الجلسة حديث بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأكد معتمد جمال في جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وفي المقابل، واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم، حيث خضع لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، تمهيداً لعودته مرة أخرى للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.