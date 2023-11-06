اخبار الرياضه

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب توتنهام اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ارتفع اليوم الأحد سعر مدافع توتنهام كريستيان روميرو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 6 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم
كريستيان روميرو (توتنهام) 5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم
داني ويلبيك (برايتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني
كارلوس فينيسيوس (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني
جيمس شيا (لوتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا