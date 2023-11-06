فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب توتنهام اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ارتفع اليوم الأحد سعر مدافع توتنهام كريستيان روميرو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 6 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كريستيان روميرو (توتنهام) 5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

داني ويلبيك (برايتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

كارلوس فينيسيوس (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

جيمس شيا (لوتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني