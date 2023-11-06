مليار دولار لميسي.. ومحمد صلاح مازال على قائمة تعاقدات السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في بث مباشر عبر منصة "X" تويتر سابقا، مع الصحفي الأمريكي بين جاكوبس والإسباني جوليام بالاج، عن عرض الهلال السعودي من أجل ضم ميسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهل ستجدد السعودية عرضها لضم محمد صلاح ودي بروين.

وقال فابريزيو رومانو: "في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات بين السعودية وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، لكن استفسرت السعودية عن التعاقد مع كيفين دي بروين في الصيف الماضي، ومانشستر سيتي رفض وأيضا كيفين دي بروين".

وأضاف: "بحكم ما شاهدته وما علمته، السعودية لا تستسلم من المحاولة مع لاعب محدد عندما يرفض، ولا أستبعد أن تحاول السعودية التعاقد مع كيفين دي بروين في الصيف المقبل".

وعن محمد صلاح، تابع: "كما أكد اللاعب أنهم كانوا يريدون ضمه في الصيف، فهو لا يزال على قائمتهم، لكن مما أسمعه لا يقتصر الأمر على ليفربول فقط".

ومن جانبه قال جوليام بالاج: "خلال ملحمة مستقبل ميسي في الصيف، كان وفد الهلال في باريس بطائرتهم جاهزة مع عرض بقيمة مليار دولار سنويًا، لكن ميسي لم يأخذ عرضهم على محمل الجد أبدًا".

وأردف: "ليونيل سيشارك في كوبا اميركا بدون شك ولا يريد أن يشارك فيها وحسب، ميسي يريد أن يحقق البطولة وهي هدفه المقبل الآن".

وعن مشاركته في كأس العالم، اختتم: "ليونيل قد يلعب كأس العالم 2026 في أمريكا، حيث بعض من أفراد عائلة ميسي يعتقدون أنه سيشارك في كأس العالم مجددًا".