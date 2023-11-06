اتحاد اليد يصدم الزمالك بشأن مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - رد اتحاد الكرة المصري لكرة اليد على استفسار الزمالك عن موقف مجدي أبو المجد، لتعيينه مديرا فنيا لفريق اليد بنادي الزمالك، خلفا لأحمد هتلر.

أشار الاتحاد إلى أنه قرر إيقاف مجدي أبو المجد لمدة سنة، وتنتهي يوم 24 فبراير 2024 وغرامة 3 أشهر من راتبه، بسبب تركه منتخب الناشئين مواليد 2004.

نص جواب الاتحاد على: "السيد الأستاذ المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بالإشارة إلى الخطاب الوارد من سيادتكم بشأن طلب الاستفسار عن موقف السيد مجدي أحمد محمود أبوالمجد، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم 8 بتاريخ 25 فبراير 2023 قرر إيقاف مجدي أبوالمجد لمدة سنة ميلادية تنتهي في 24 فبراير 2024".

اختتم: "وغرامة مالية قدرها ثلاثة أشهر من راتبه الذي كان يتقاضاه من الاتحاد، وذلك لتركه مهام عمله كمدير فني لمنتخب الناشئين مواليد 2004 قبل بدء فاعليات بطولة العالم للناشئين والسفر خارج مصر".