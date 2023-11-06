شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل بالجولة الـ6 بالدوري.. أبرزها صاروخية شكرى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت رابطة الأندية المصرية المحترفة 4 أهداف لاختيار هدف الجولة السادسة من منافسات بطولة دورى Nile، والتى أسدل الستار عن مبارياتها مساء الأحد.

وجاءت الـ4 الأهداف المرشحة كالتالى، صاروخية محمد شكري فى شباك بيراميدز، وهدف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى فى المقاولون، وهدف عماد حمدى لاعب الإسماعيلى فى طلائع الجيش، وأخيرا هدف كريم بامبو لاعب البنك الأهلى فى المصرى.

وأقيمت مساء الأحد 3 مواجهات فى ختام مباريات الجولة السادسة بدورى Nile وجاءت كالتالى..

فاز فريق إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، وسجل هدف المباراة الوحيد رفيق كابو فى الدقيقة 43 من عمر المباراة، كما فاز فريق طلائع الجيش على الإسماعيلى بنتيجة 3 / 2، بينما حقق فريق البنك الأهلى فوزه الأول فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برباعية نظيفة على حساب المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر المسابقة.

ويستمر بيراميدز في صدارة الدور المصري برصيد 13 نقطة ومودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة ثم زد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ومن بعد اتحاد السكندري برصيد 11 نقطة.