شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تخطر غزل المحلة بتعديل موعد مباراة لافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكـرة القدم نـادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام لافيينا باستـاد غزل المحلة، لتقام الأحد 19/11/2023 فى الخامسة مساء بدلاً من الاثنين 20/11/2023 الساعة 2:30 عصرًا.

ويدخل المحلة اختبارا صعبا غدا عندما يلتقى على ملعبه مع القناة فى الجولة السادسة لمسابقة دورى الممتاز أ، ويحتل أصحاب الأرض المركز الرابع برصيد 11 نقطة ، وفشل الفريق في أخر جولتين حيث تعادل الأسبوع قبل الماضى علي ملعبه مع مكادى سلبيا ، بينما خسر الأسبوع الماضى امام أسوان بثنائية نظيفة ، بينما استطاع القناة مع سامر عبد الرحمن الدخول ضمن الأندية المنافسة بعد تحقيق الفوز تلو الاخر في المواجهات الأخيرة وهو ما جعله في المركز الثالث برصيد 11 نقطة أيضا.

وأقيمت اليوم 4 مباريات فى الظهيرة حيث حقق وى فوزا غاليا على أسوان بهدف مقابل للاشئ ، كما استعاد السكة الحديد ذاكرة الإنتصارات محققا الفوز خارج ملعبه على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، كما تعادل جمهورية شبين على ملعبه سلبيا مع لافيينا ، كما نجح دكرنس فى الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف .