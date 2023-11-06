شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لفيتوريا الخميس للإعلان عن معسكر المنتخب لمباراتى جيبوتي وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر نوفمبر فى الفترة من 13 إلى 21 ، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمراً صحفيا في الواحدة ظهر الخميس المقبل 9 نوفمبر للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 نوفمبر بليبريا.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد أعلن مؤخرًا عن قائمة اللاعبين المحترفين الأولية الذين تقرر استدعاؤهم لمعسكر منتخب مصر المقبل، وضمت القائمة 9 لاعبين تصدرهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، كما ضمت القائمة كل من محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسى، وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألمانى، وأحمد حسن كوكا لاعب بنديك سبور التركى، وطارق حامد لاعب ضمك السعودى، وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي.