شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة وفقرة لتسديد ركلات الترجيح فى أول تدريب للزمالك بقيادة معتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر .
وحرص معتمد جمال على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأفكار والتكتيكية، بجانب عقد عدة جلسات فردية لتصحيح بعض المواقف الفنية.
كما خاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة شهدت التدريب على تنفيذ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بمشاركة جميع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
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