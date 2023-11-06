شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة وفقرة لتسديد ركلات الترجيح فى أول تدريب للزمالك بقيادة معتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر .

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، وظهر الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الشافي بشكل جيد خلال التقسيمة.

وحرص معتمد جمال على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأفكار والتكتيكية، بجانب عقد عدة جلسات فردية لتصحيح بعض المواقف الفنية.