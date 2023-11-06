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تقسيمة وفقرة لتسديد ركلات الترجيح فى أول تدريب للزمالك بقيادة معتمد جمال

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القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر .

 

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، وظهر الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد الشافي بشكل جيد خلال التقسيمة.

 

وحرص معتمد جمال على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأفكار والتكتيكية، بجانب عقد عدة جلسات فردية لتصحيح بعض المواقف الفنية.

 

كما خاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة شهدت التدريب على تنفيذ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بمشاركة جميع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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