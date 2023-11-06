شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم أصحاب الجياد فى ثانى جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

فيما تشهد هذه الجولة تأجيل مباراة الصيد والشمس ضمن منافسات المجموعة الأولى ،بسبب ارتباط لاعبى الصيد بالانضمام لمنتخب الشاطئية للاستعداد لبطولة العالم بتايلاند.

وشهدت الجولة الماضية أيضا تأجيل لقاء الأهلى مع الصيد فى المجموعة الأولى.