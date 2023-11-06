شكرا لقرائتكم خبر عن رجب نبيل وأحمد هانى يشاركان فى تدريب سيراميكا استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ثنائى فريق سيراميكا رجب نبيل وأحمد هانى، بشكل طبيعى فى تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى المقرر لها غدًا الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثانى من دوري nile.

وكان رجب نبيل وأحمد هانى تعرضا للإصابة فى مباراة بيراميدز الماضية، والتى انتهت بفوز سيراميكا بهدفين نظيفين، ولم يستطيعا إكمال المباراة.

وخضع الثنائى لفحص طبى قبل المشاركة فى التدريب الرئيسى لفريق سيراميكا، ويعلنان جاهزيتهما لتدعيم قائمة سيراميكا أمام الأهلى يوم الأربعاء فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثانى.

ويسعى أيمن الرمادى لمواصلة نتائجه الرائعة مع سيراميكا بعد الفوز على بيراميدز في الجولة السادسة من الدورى، بهدفين مقابل هدف، والوصول إلى النقطة 7 من 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة.

ويعكف أيمن الرمادى على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة بيراميدز على الرغم من تحقيق الفوز، وأولها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وشدد على المهاجمين ضرورة استغلال أي فرصة خاصة أن مباريات الأهلى لا تتيح لك فرص كثيرة للتسجيل.

كما عقد أيمن الرمادى جلسة مع المدافعين للتحذير من خطورة هجوم الأهلى، وخاصة بيرسى تاو وحسين الشحات بجانب إمام عاشور الذى يأتي من الخلف، وتضييق المساحات أمامهم وعدم ترك الفرصة للوصول لمرمى محمد بسام.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر في ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط، جمعها من 5 مواجهات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 8 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.