شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم بترول 3 / 1 ويرتقى لوصافة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حرس الحدود في تحقيق فوز غالٍ على حساب بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة من دورى القسم الثانى أ.

تقدم محمود مقلد لبترول أسيوط في الدقيقة 50 ، وتعادل محمد النجيلى لحرس الحدود في الدقيقة 55 ، وأضاف محمود أبو جودة الهدف الثانى للنادى العسكرى في الدقيقة 67 ، واختتم محمود ممدوح مهرجان الأهداف في الدقيقة 74 من لعبة جميلة سكنت مرمى بترول أسيوط .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 13 نقطة وارتقى لوصافة المسابقة مؤقتا ، بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند 9 نقاط في المركز الـ12 .

وأقيمت اليوم 4 مباريات فى الظهيرة حيث حقق وى فوزا غاليا على أسوان بهدف مقابل للاشئ ، كما استعاد السكة الحديد ذاكرة الإنتصارات محققا الفوز خارج ملعبه على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، كما تعادل جمهورية شبين على ملعبه سلبيا مع لافيينا ، كما نجح دكرنس فى الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف .