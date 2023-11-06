شكرا لقرائتكم خبر عن «أرينا» يفوز بلقب بطولة الحبتور الأولى للبادل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق «بادل أرينا» بلقب النسخة الأولى من بطولة الحبتور للبادل للفئة المفتوحة، بعد فوزه المستحق على فريق «WPA» بنتيجة 2-1، بعد ختام ماراثوني في نهائي امتد 5 ساعات بالصالة المغطاة بمركز الحبتور الرياضي، كما فاز فريق «كنج دم» على فريق «بادل إيه أي» بنتيجة 2-1 في المستوى «سي».

وقدم الفريقان بادل أرينا و«WPA» عرضاً قوياً بسبب تقارب مستوى الفريقين وقوتهما، حيث تسمح لائحة البطولة باستقدام لاعب محترف لكل فريق من بين اللاعبين الثمانية الذين يحق له تسجيلهم، وبذلك شارك الإسباني بورخا لوبيز مع بادل أرينا، والبحريني علي الديواني مع «WPA».

وأعرب حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة عن سعادته البالغة بما حققته البطولة من نجاحات فنية وتنظيمية وجماهيرية باهرة تدفعنا وبقوة إلى تنظيم العديد من البطولات في الموسم الواحد سواء المفتوحة من الفئة إيه أو الفئة سي وللجنسين ولجميع المراحل السنية، وأشاد بالمستوى الفني للمباراة النهائية، ووجه الشكر إلى محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور على رعايته ودعمه للبطولة والمركز الرياضي على حد سواء، مثمناً جهود القائمين على البطولة.

وقال سالم الهولي نجم فريق «بادل أرينا»: «حققنا كأس أول بطولة ينظمها مركز الحبتور الرياضي بعد أن بذلنا جهداً مضاعفاً، وتجاوزنا فريقاً ومنافساً قوياً ومتميزاً».

وقال البحريني علي الديواني لاعب فريق «WPA»: «المستوى الفني كان رائعاً في مباريات البطولة، خاصة المباراة النهائية، وأنا أشارك في البطولات التي تنظمها أي جهة رياضية في الإمارات».