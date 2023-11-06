شكرا لقرائتكم خبر عن جسد رونالدو المجهد يبعده عن مواجهة النصر والدحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي غياب مواطنه كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدحيل الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا «المجموعة الخامسة» لأن امكانيات اللاعب الجسدية ليست جاهزة لخوض المباراة عطفاً على تواجده ضمن تشكيلة الفريق في الدوري السعودي قبل 48 ساعة من المباراة وقبل ذلك خاض مباراة في كأس الملك امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وأضاف كاسترو: لست من استبعد اللاعب ولكن امكانياته الجسدية ليست جاهزة للمباراة وليست المرة الأولى التي يغيب فيها.

وزاد: اعرف أن الناس تريد مشاهدة كريستيانو وماني وبقية نجوم الفريق لكننا في النصر نمتلك العناصر والنجوم في جميع المراكز.

ووصل النصر الاثنين إلى الدوحة لملاقاة مضيفه الدحيل بعد أسبوعين على مواجهة الرياض المثيرة التي انتهت بفوز النصر 4-3 واستمراره في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات انتصر فيها على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي وكذلك الدحيل.

وإلى جانب "الدون" استبعد كاسترو الإسباني لابورت وسيعتمد على الخماسي أوتافيو وتاليسكا وفوفانا ويروزفيتش وساديو ماني.

وسجل رونالدو في البطولة الآسيوية خلال ثلاث مباريات في دور المجموعات 3 أهداف بينما سجل زميله في الفريق تاليسكا 5 أهداف متساوياً مع مهاجم الهلال الكسندر ميتروفيتش.

ويحتل الدحيل المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة والمباراة تشكل مفترق للعناصر التي يقودها البرازيلي كوتينهو نجم ليفربول وبرشلونة السابق.

وقال الفرنسي غالتيه مدرب الدحيل:نعرف حجم تأثير رونالدو وامكاناته لكننا نعرف أيضاً بأن النصر فريق قوي ويمتلك العناصر المميزة في جميع المواقع بالملعب،لذا سنلعب بروح وإصرار ورغبة من أجل الفوز وعمل الحساب لقوة الخصم.