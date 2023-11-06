شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يحافظ على صدارته لدوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ الشارقة على صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا بعد تعادله الثمين مع مضيفه ناساف الأوزبكي 1-1 في مباراة أكملها الفريقان بعشرة لاعبين في الجولة الرابعة.

وسجل المالي موسى ماريغا (16) هدف الشارقة، والبرازيلي ماتيوس ليما(81) هدف ناساف.

ورفع «الملك» رصيده في المركز الأول إلى 8 نقاط، مقابل 7 لناساف الثاني، وكان الشارقة فاز على ناساف في الجولة الماضية 1- صفر.

وسنحت لناساف فرصة التقدم مبكراً اثر لمسة يد على مدافع الشارقة خالد الطنحاني احتسبت ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو «فار» سددها الجورجي جابا جيغوري وصدها حارس المرمى عادل الحوسني ببراعة(8).

وهي الركلة الثانية على التوالي التي يتصدى لها الحوسني بعدما كان تألق أمام ناساف نفسه في الجولة الماضية حين أبعد تسديدة عزيزبك امانوف في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، كما أنها الركلة الثالثة التي تهدر أمام «الملك» في المجموعة الثانية بعدما كان الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري فشل في التسجيل من نقطة الجزاء في الجولة الأولى.

وعاقب الشارقة سريعاً أصحاب الأرض على ركلة الجزاء المهدرة بافتتاح التسجيل بعدما سدد ماريغا الذي كان سجل ايضاً هدف الفوز في الذهاب من تمريرة الغيني عثمان كمارا في شباك عبد الواحد نعمتوف (16).

وكان الشارقة قريباً من إضافة الثاني، لكن تسديدة البرازيلي كايو لوكاس القوية أبعدها نعمتوف(55).

وعادل ناساف النتيجة برأسية البديل ليما(81)، وهو الهدف الأول الذي يدخل شباك الشارقة بعدما حافظ على نظافة شباكه في أول ثلاث مباريات.

وأكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه الحوسني لضربه شوهرر نورللاييف من دون كرة (85) ليخسر «الملك» جهوده في المباراتين المقبلتين.

وتساوت كفة الفريقين بعد طرد البيك دافرانوف من ناساف في الدقيقة 90+2.