شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي آرون يحافظ على صدارته لبطولة «هايك آند فلاي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لرعايته الكريمة للجولتين الثانية والثالثة من بطولة «هايك آند فلاي» في نسختها الثانية، وإلى الشيخ عمر بن صقر القاسمي لدعمه اللجنة المنظمة وحرصه على المتابعة الميدانية لكافة الترتيبات الخاصة بالبطولة.

وكان الطيار الإيطالي آرون دورجاتي توج بطلاً للفئة الأولى للجولة الثانية التي أقيمت في جبل ينس برأس الخيمة، ليحتفظ بالصدارة بعدما فاز بالجولة الأولى في دبي، وجاء السويسري نيكولا هيرنجر في المركز الثاني، لينال الكأس الفضية، وحل ثالثاً الفرنسي ريم بوزديل واستحق الكأس البرونزية، وهي نفس نتيجة جولة دبي.

وعلى صعيد مسابقة الطيارين الهواة، فاز الإيراني محسن مانسوفي بالمركز الأول، وتلاه الجنوب إفريقي بن هود سون ثانياً، وحل الفرنسي تشالنج ثالثاً.

وأشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي بالمستوى الفني المتميز والقدرات الفائقة للطيارين المشاركين من الفئتين، مؤكداً أن رأس الخيمة تسعى لتنمية السياحة والمغامرات، معرباً عن فخره واعتزازه باستضافة إمارة رأس الخيمة جولتي جبل ينس وجبل جيس في هذه النسخة التي تحظى بمشاركة طيارين من 18 دولة.

ووجه الشيخ عمر القاسمي الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية على جهوده بتنظيم مثل هذه البطولات التي تعزز من السياحة الرياضية بالدولة، مشيراً إلى أن الجميع في دولة الإمارات يعملون بروح الفريق الواحد ويكمل بعضهم بعضاً.

وقال يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس الاتحاد إن جولتي ينس وجيس عززا فرص نجاح البطولة، وأشاد بجهود هيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية.

وتستكمل جولة جيس قبل أن تنتقل البطولة إلى جبل الفاية الشهير بالشارقة، ليشهد منافسات الجولة الرابعة غداً الأربعاء، وقبل الجولة الختامية يوم السبت المقبل بجبال مدينة حتا السياحية.