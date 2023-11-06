الامارات | الشارقة يحتفظ بصدارة «آسيا» أمام ناساف.. وطرد الحوسني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى الشارقة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ناساف الأوزبكي، اليوم الاثنين، على استاد ماركزي ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

ورغم التعادل، احتفظ الشارقة بصدارة المجموعة مقتربا بذلك من حصد بطاقة التأهل للدور الثاني، علما أنه كان قد فاز على ناساف بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

ورفع الشارقة رصيده إلى ثماني نقاط بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة، فيما رفع ناساف رصيده إلى سبع نقاط.

وكان بإمكان الشارقة الذي تقدم بهدف السبق في الشوط الأول الخروج فائزاً في هذه المباراة لكنه انهار في الحصة الثانية التي تلقى خلالها الحارس عادل الحوسني بطاقة حمراء «84» بعدما استعان حكم المباراة بتقنية الحكم الفيديو«الفار» ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، وفي المقابل فقد نال مدافع ناساف البيك دافرونوف على بطاقة حمراء أيضا«91».

وكان الحوسني قد تصدى إلى ضربة جزاء للفريق الأوزبكي في بداية المباراة.

وبدا الشارقة الأفضل في بداية الشوط الأول وترجم أفضليته بتسجيل هدف السبق «17» عن طريق المهاجم المالي موسى ماريغا من هجمة سريعة على مرمى ناساف، لكن الفريق الأوزبكي نجح في العودة إلى المباراة بتسجيله لهدف التعادل «82» عن طريق اللاعب ماتيوس من كرة رأسية.